В Индонезии опрокинулась лодка, в которой находились десятки людей

Это происшествии произошло в Танджунг Селор, центральная Индонезия. Спасатели помогают пассажирам опрокинувшейся лодки как только могут.



Однако, так и не неясно, почему эта лодка все-таки опрокинулась. Известно только, что всего в ней было 40 пассажиров, из которых 8 погибло. В числе погибших есть дети. В то же время несколько человек пропали без вести после этого инцидента, информирует общественность национальное агентство по поиску и спасению Индонезии.

Индонезийские спасатели ищут жертв опрокинутой лодки с более чем 40 людьми в Танджунг Селор, Северный Калимантан, Индонезия.

Пресс-секретарь спасательного агентства Густи Анвар Муляди сказал, что Анугра-Экспресс путешествовал из Танджунг Селор в Таракан на индонезийской стороне острова Борнео, когда инцидент произошел примерно в 08:15 по местному времени (00:15 GMT) в понедельник.

«Мы еще не знаем, что послужило причиной трагедии и как именно это произошло», - сказал Муляди, добавив, что «мы сосредоточены на поиске оставшихся пассажиров».

Паромы и небольшие лодки являются ключевой формой транспорта в Индонезии, так как здесь тысячи островов. Но показатели безопасности скудны. Судна и паромы часто переполнены. Многие из них находятся в плохом состоянии.

Напомним, что 1 января прошлого года более 20 человек оказались убиты после того, как паромы разразились пламенем вскоре после отплытия из порта в Джакарте, тоже побережье Индонезии.

Текст: Т. Сокот



