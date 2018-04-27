Стоит ли покупать прогнозы на спорт в интернете?

И подумать есть над чем: за сравнительно небольшие деньги можно приобрести надёжные прогнозы, которые не только отобьют свою стоимость, но и принесут прибыль. Капперы, составляющие такие прогнозы, проводят комплексную аналитическую работу, учитывают даже самые, казалось бы, незначительные факторы, потенциально могущие оказать влияние на исход события.





В настоящее время покупка прогнозов в интернете не представляет никакой сложности. Всего-то и нужно ввести соответствующий поисковой запрос и на вопрощающего обрушится лавина предложений. Вот с этого момента и начинаются сложности. Связаны они с возникающими резонными вопросами:

Как не стать жертвой мошенников? Как отличить хорошего каппера от считающего себя таковым?

Попробуем систематизировать информацию и обезопасить себя от заведомого провала.

Вычисляем мошенников

Есть некоторые маркеры, выдающие мошенников сразу. Запомните и примите как факт: если Вам предлагают купить прогноз на договорной матч – это мошенничество. Организация договорных матчей является противоправной деятельностью и преследуется по закону. Команды, уличённые в организации договорных матчей, на длительный срок отстраняются от участия в крупнейших чемпионатах. Задумайтесь, каким образом информация о договорном характере поединка могла попасть случайному человеку и стал бы он трубить об этом в открытую? Если каппер обещает 100%-ную проходимость прогнозов – это тоже мошенничество. В спорте всегда есть место неожиданностям, Вы наверняка читали статьи в духе «Андердог сенсационно обыграл фаворита: как это было». О какой 100%-ной проходимости тогда может быть речь?



Ещё один важный момент – внешний вид ресурса, продающего платные прогнозы. Очень часто он выглядит сделанным «на коленке», отсутствуют контактные данные каппера. Если речь идёт о сайте, то Вас должен насторожить бесплатный хостинг. Солидный ресурс, существующий достаточно долго и успешно, обязательно потратится на хороший хостинг, приятный дизайн и удобную навигацию.

Обратите внимание на активность пользователей. Большое количество комментариев и отзывов говорит о наличии постоянных поситителей, а это один из индикаторов доверия к ресурсу и его надёжности.

Ну и, само собой разумеется, что прогноз не должен стоить больше, чем обещанная каппером прибыль. В идеале она приблизительно равна сумме рекомендуемой ставки. К слову о прибыли. Хорошим месячным проростом является 10-30% от банка. И да, едва ли хороший каппер возьмёт Ваш счёт в доверительное управление.

Признаки профессионального каппера

Хороший капер, если он действительно таков, всегда в состоянии профессиональным языком аргументировать выбор линии, объяснить, на каких факторах основан выбор предлагаемого в прогнозе исхода. Кроме того, о его успехах знает не 3,5 анонимуса, а несколько независимых ресурсов-трекингов, ведущих статистику по прогнозам. В случае проигранной ставки по своему прогнозу, порядочные каперы предлагают различные компенсации.

Есть ещё несколько важных признаков, выдающих высокий класс каппера:

Длительная история его собственных ставок. В идеале это 300-500 или даже 1000 ставок

Специализация на одном, в крайнем случае, двух видах спорта. Идеально, если прогнозы предлагаются на чемпионаты второго-третьего эшелона.

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