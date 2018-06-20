Снова активен курильский вулкан Эбеко

Представитель группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, проинформировал общественность о том, что на курильском острове Парамушир из кратера вулкана Эбеко произошел выброс пепла.



В сообщении группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сказано следующее: - "на вулкане Эбеко произошёл выброс пепла на высоту до 2,5километров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении. В связи с этим властями установлен "оранжевый" цветовой код авиационной опасности".

Текст: Т. Сокот



