Происшествие в Канаде: экстренно приземлился легкий самолет

Речь идет о легком самолете, который аварийно приземлился в труднодоступной местности на севере канадской провинции Онтарио.







Известно, что в результате этого инцидента травмирован 32-летний пилот легкомоторного самолета марки Cessna 150L. Травмы свои он получил в ходе посадки в лесополосе. В последствии его госпитализировали.





К этому времени установили, что самолет покинул город Ирлтон и направлялся в населенный пункт Маратон. Однако, у него заканчивалось топливо.





Последствия ДТП прокомментировали спасатели. Они сообщили, что мужчина жестко приземлился. Он сам позвонил в полицию и сообщил, где он приблизительно находится. В итоге его таки нашли. Он находился в пределах пяти километров от автотрассы рядом с озером Роуз. Иные подробности этого инцидента отсутствуют.





Текст: Т. Сокот



