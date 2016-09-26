Можно ли клеить новые обои поверх старых?





При проведении ремонта мы заинтересованны в том, чтобы он был закончен как можно раньше. Ведь кому хочется жить на стройке? Поэтому у многих возникает желание просто наклеить новые обои поверх старых, не проводя никаких подготовительных мероприятий по подготовке поверхности.





Рекомендуется клеить только поверх тонких бумажных обоев. Они должны плотно держаться на стене и не иметь объемных рисунков (быть плоскими). Обязательно убедитесь, что старый слой не имеет разрывов и дефектов. Вам придётся удалить повреждённые участки старых обоев.





Виниловые и флизелиновые обои имеют водоотталкивающие свойства, поэтому наклеить на них новый слой не получиться. Кроме того, они зачастую имеют объемную поверхность, которая будет проступать через новый слой обоев.





При покупке нового покрытия обязательно обратите внимание на то, что если старый слой имеет яркий рисунок, то необходимо выбрать более толстые обои для того чтобы предыдущий слой не просвечивался.





Перед началом работы убедитесь, что в помещении закрыты окна и выключен кондиционер. Если Вы собираетесь купить недорогой кондиционер , то лучше это сделать до того, как Вы будете клеить новые обои и произвести первичную установку. Проветривать помещение можно только после того как наклеенные полотна как следует высохнут.





При нанесении клея следует помнить, что при слишком щедром нанесении в лучшем случае появятся пузыри, а в худшем обои размокнут и упадут под собственным весом.





Сперва наклейте одну полоску полотна и дайте ей время просохнуть. Если всё хорошо и новое покрытие хорошо держится, то продолжайте оклеивать всё помещение.





Всё-таки лучше побороть свою лень и удалить старые обои. Прочность крепления полотна на старый слой намного ниже, чем на стену, поэтому оно прослужит вам меньше времени. Обои пойдут пузырями и начнут отслаиваться, и вам придётся заново их клеить.





Для удаления старого полотна его нужно смочить. В воду можно добавить мыло или моющее средство, это только усилит отслаивающий эффект. Для облегчения процесса впитывания можно предварительно нанести царапины на полотно. После смачивания нужно подождать примерно четверть часа. Обои размокнут, и вы без труда сможете их удалить.