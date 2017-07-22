В Ираке задержали четырех немок, которые сбежали к игиловцам

По информации немецких СМИ, в Ираке были задержаны четире немки, которые добровольно вступили в ряды международной террористической организации «Исламское государство» (запрещенной в РФ). Среди этих четырех гражданок Федеративной Республики Германия – также 16-летняя девушка Линда В, которая сбежала из дому год назад. Сейчас все «фрау» находятся в иракской тюрьме и получают консульскую помощь.



Сотрудники немецкого дипломатического ведомства проведали четырех задержанных в Багдаде еще в прошлый четверг, 20 июля. Пока что не известно, что в дальнейшем ожидает этих женщин. Все они покинули Германию и, прибыв в зону конфликта, вышли замуж за боевиков ИГИЛ. По законам Ирака, им грозит высшая мера наказания, принятая в этой стране, – смертная казнь.

С большой долей вероятности можно ожидать, что германские власти попытаются экстрадировать своих соотечественниц домой, договорившись с иракской стороной. Тем более, что одна из жен игиловцев – Линда В. – несовершеннолетняя. Девочка сбежала из родного дома в Дрездене после того, как была обращена в ислам вербовщиками, и вот, спустя почти год, ее обнаружили в Ираке. В прокуратуре немецкого города не подтверждают сообщения мировых СМИ о том, что их юная землячка воевала в Мосуле на стороне ИГ.

Текст: Е. Скобелева