Турецкая армия: обстреляны позиции сирийских курдов

Напомним, что Анкара считает сирийских кудров связанными с террористами.







Что касается обстрела, ему подверглись огневые точки курдов на север Сирии. Они расположены в районе Зор Магар.

«Район Зор Магар находится на восточном берегу реки Евфрат и представляет собой стратегически важную высоту, с которой просматривается граница с Турцией», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Турция впервые обстреляла район к востоку от Евфрата.

Текст: Т. Сокот



