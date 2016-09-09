Пассажирский поезд сорвался с рельсов в испанской провинции Галисия

Сообщается, что несколько вагонов железнодорожного состава по не установленной пока причине сошли с рельсов.

Сейчас к месту трагедии съезжаются спасательные службы, бригады медиков и спасателей. Полиция оцепила территорию вокруг поезда, чтобы не допустить мародерства и устранить последствия аварии.

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А. Замятина