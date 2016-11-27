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В результате аварии судна в Новой Зеландии погибли семь человек

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В результате аварии судна в Новой Зеландии погибли семь человек

27.11.2016 12:04 / Происшествия / Прочли: 66 человек

Судно перевернулось, поскольку в океане сильное волнение. 

В результате аварии маленького рыбацкого судна, случившейся вчера в гавани Кайпара, Новая Зеландия, погибли по меньшей мере семь человек. Это сообщение местной полиции.

На борту судна находились люди - 11 человек. В СМИ представлена информация о том, что судно перевернулось поскольку в океане было сильное волнение. 

В результате случившегося утонули семь человек, троих удалось спасти. До сих пор поиски еще одного пострадавшего продолжаются. 

Что касается спасательной операции, она проходит в условиях плохой видимости. Сейчас очень сильный ветер и высокие волны.

В настоящий момент полиция занята расследованием происшествия.

Текст:
Т. Сокот

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Источник: LadyVenus.ru
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