В результате аварии судна в Новой Зеландии погибли семь человек

В результате аварии маленького рыбацкого судна, случившейся вчера в гавани Кайпара, Новая Зеландия, погибли по меньшей мере семь человек. Это сообщение местной полиции.







На борту судна находились люди - 11 человек. В СМИ представлена информация о том, что судно перевернулось поскольку в океане было сильное волнение.





В результате случившегося утонули семь человек, троих удалось спасти. До сих пор поиски еще одного пострадавшего продолжаются.





Что касается спасательной операции, она проходит в условиях плохой видимости. Сейчас очень сильный ветер и высокие волны.





В настоящий момент полиция занята расследованием происшествия.





Текст:

Т. Сокот



