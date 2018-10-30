В планах Японии начать строить военную базу для сдерживания Китая

Эти меры предпринимаются в таких рамках, чтобы сдержать военную активность Китая в Восточно-Китайском море.



В планах японских властей разместить на острове гарнизон наземных сил самообороны, который будет состоять из 500-600 человек. Также запланировано разместить ракеты "земля-воздух" и "земля-корабль".

Обратим внимание, что помимо Исигаки на весну 2019 года власти Токио запланировали строительство военной базы на соседнем острове Мияко. Здесь развернут противокорабельные ракеты и средства ПВО.

Текст: Т. Сокот



