Армия Мозамбика предотвратила новую атаку в Пальме





Северная провинция Кабо-Дельгадо в Мозамбике давно переживает нестабильность.

По словам президента Филипе Ньюси, в минувшие выходные армия Мозамбика предотвратила попытку нападения исламистских боевиков на северный город Пальма.

Пальма находится недалеко от крупного газового проекта, которым управляет французский энергетический гигант Total.

В марте сотни боевиков, связанных с группировкой «Исламское государство» (ИГ), штурмовали город в результате нападения, в результате которого погибли десятки человек.

По словам президента, в ходе инцидента на выходных боевики попытались вторгнуться в деревню Лумби в районе Пальмы. Он добавил, что боевики убили своих пятерых, которые пытались дезертировать.

Ньюси сделал это заявление на заседании правящей партии Фрелимо, состоявшемся в Матоле, провинция Мапуту. Он сказал, что его правительство открыто для иностранной поддержки в борьбе с повстанцами на севере, поскольку «никто не должен считать себя неуязвимым или способным бороться с терроризмом в одиночку».



