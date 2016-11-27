У нигде не работающей москвички воры винесли из дома добра 17 миллионов рублей

Столичные правоохранительные органы разыскивают воров, которые у безработной жительницы Москвы из квартиры похитили ценностей (денег и украшений) на общую суму в 17 тысяч рублей. Злоумышленники путем взлома проникли в квартиру москвички и выволокли из нее несгораемый шкаф со сбережениями женщины.

Блюстители правопорядка ищут двух неизвестных, которые взломали дверь в жилище нигде не трудоустроенной 34-летней жительницы столичного района Аэропорт, проникли в квартиру и вынесли сейф с наличными и ценностями без малого на 17 млн рублей, сообщают в пресс-службе главка МВД РФ по Москве.



Как рассказали в московской полиции, к ним с заявлением о краже накануне обратилась сама хозяйка квартиры в одном из жилых домов на Балтийской улице, которую «обчистили» «домушники». По словам потерпевшей дамы, материальный ущерб, нанесенный ей действиями злоумышленников, составил 16,740 млн рублей.

По факту квартирной кражи возбуждено уголовное дело. Предпринимаются меры для вычисления личностей и поимки преступников.

Текст: Е. Скобелева