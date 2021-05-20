Северный поток 2: Байден отказывается от санкций США в отношении российского газопровода
20.05.2021 10:04 / В мире / Прочли: 297 человек
На фото судно-трубоукладчик Fortuna, работающее на Северном потоке.«Фортуна» - трубоукладочное судно, работающее на проекте «Северный поток - 2».
Администрация Байдена отменила санкции в отношении компании, строящей неоднозначный газопровод между Россией и Германией.
США также сняли санкции с исполнительной власти - союзника России Владимира Путина - который возглавляет фирму, стоящую за проектом «Северный поток - 2».
Этот шаг внесен в отчет о российских санкциях, представленный Конгрессу Государственным департаментом США.
Критики говорят, что этот трубопровод - главный геополитический приз Кремля.
Проект по транспортировке газа из российской Арктики по дну Балтийского моря в Германию уже завершен более чем на 95%.
В отчете Госдепартамента отмечается, что компания Nord Stream 2 AG и ее главный исполнительный директор Матиас Варниг, бывший офицер разведки Восточной Германии, участвовали в деятельности, подпадающей под санкции.
Но в нем представлен вывод, что отказ от санкций отвечает национальным интересам США.
Госдепартамент также ввел санкции в отношении четырех российских судов, участвовавших в строительстве «Северного потока - 2», хотя недоброжелатели заявили, что этого будет недостаточно для остановки трубопровода.
Президент Джо Байден заявил, что против проекта стоимостью 11 миллиардов долларов (7,8 миллиарда фунтов стерлингов). Его госсекретарь Энтони Блинкен заявил во время слушаний по утверждению, что он «полон решимости сделать все возможное, чтобы предотвратить завершение строительства» Северного потока-2.
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