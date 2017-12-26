Магнитуда землетрясения у берегов Греции составила 5,0

Речь идет о землетрясении, магнитуда которого составила 5,0. Оно было зафиксировано специалистами у западного побережья Греции, информирует общественность представители Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.



Что касается эпицентра стихии, он расположился в 94 км на юго-восток от острова Корфу. Известно, что очаг землетрясения залег на глубине 10 км.

Нет данных о пострадавших и разрушениях.

Текст: Т. Сокот



