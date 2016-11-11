Штат Калифорния, недовольный победой Трампа, изъявил желание выйти из состава США

Калифорнийцы,недовольные исходом президентской гонки, решительно намерены провести референдум о выходе их штата из состава США. Жители самого густонаселенного региона Соединенных Штатов добиваются референдума о независимости путем гражданской инициативы.

Петицию об отделении опубликовали на сайте электронных коллективных требований (предложений, обращений) на специально созданном для этой цели веб-ресурсе yescalifornia.org, где граждане, которые проживают в штате, могут почерпнуть более подробную информацию об инициативе. В соцсетях в поддержку кампании тиражируются хэштеги #Calexit и #Caleavefornia. Если коллективное обращение подпишет достаточное количество калифорнийцев, вопрос о проведении референдума напечатают на бюллетенях для голосования. Волеизъявление граждан по данной проблеме может состояться весной 2019 года, если удасться собрать необходимое число подписей.

Инициатива об отделении Калифорнии от Штатов начала набирать обороты после победы миллионера Дональда Трампа на президентских выборах. За кандидата-республиканца проголосовали 33% калифорнийцев, тогда как в пользу Хиллари Клинтон был отдан 61% голосов. Как пишут авторы коллективного обращения, по развитию экономики Калифорнии обогнала Францию, а по населению — Польшу. «По разным параметрам Калифорния способна соревноваться с целыми государствами, а не просто с остальными 49 штатами», — сказано в петиции, появившейся на сайте yescalifornia.org.

Как один из наиболее веских аргументов поборники независимости приводят следующее: власти США вкладывают средства налогоплательщиков в оборону и нескончаемые вооруженные конфликты, не приносящие стране никакой пользы, а жителей Калифорнии отправляют на войны.

Если отделение произойдет, инициаторы всенародного опроса гарантируют калифорнийцам бесплатную медицину.

Текст: Е. Скобелева



