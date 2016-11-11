Штат Калифорния, недовольный победой Трампа, изъявил желание выйти из состава США
Жители Калифорнии всерьез вознамерились провести референдум о выходе из состава Соединенных Штатов. Для того, чтобы плебисцит состоялся, необходимо собрать достаточное количество подписей.
Калифорнийцы,недовольные исходом президентской гонки, решительно намерены провести референдум о выходе их штата из состава США. Жители самого густонаселенного региона Соединенных Штатов добиваются референдума
о независимости путем гражданской инициативы.
Петицию об отделении опубликовали на сайте электронных коллективных требований (предложений, обращений) на специально созданном для этой цели веб-ресурсе yescalifornia.org, где граждане, которые проживают в штате, могут почерпнуть более подробную информацию об инициативе. В
соцсетях в поддержку кампании тиражируются хэштеги #Calexit и #Caleavefornia.
Инициатива об отделении Калифорнии от Штатов начала набирать обороты после победы миллионера Дональда Трампа на президентских выборах. За кандидата-республиканца проголосовали 33% калифорнийцев, тогда как в пользу Хиллари Клинтон был отдан 61% голосов. Как пишут авторы коллективного обращения, по развитию экономики Калифорнии обогнала Францию, а по населению — Польшу. «По разным параметрам Калифорния способна соревноваться с целыми государствами, а не просто с остальными 49 штатами», — сказано в петиции, появившейся на сайте yescalifornia.org.
Как один из наиболее веских аргументов поборники независимости приводят следующее: власти США вкладывают средства налогоплательщиков в оборону и нескончаемые вооруженные конфликты, не приносящие стране никакой пользы, а жителей Калифорнии отправляют на войны.
Если отделение произойдет, инициаторы всенародного опроса гарантируют калифорнийцам бесплатную медицину.
Текст: Е. Скобелева