ООН о загрязнении планеты отходами от борьбы с COVID-19





Ее сообщение носило следующий характер: "Загрязнение пластмассой было одной из серьезнейших угроз для нашей планеты еще до вспышки коронавируса. Внезапный бум в использовании продуктов для обеспечения безопасности и борьбы с болезнью значительно ухудшает ситуацию".

Памела Кок-Хамильтон говорит, что в структуре загрязнений сейчас растет доля масок, защитных перчаток и бутылок из-под дезинфицирующей жидкости.

Текст: Т. Сокот



