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ООН о загрязнении планеты отходами от борьбы с COVID-19

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ООН о загрязнении планеты отходами от борьбы с COVID-19

12.09.2020 22:05 / Общество / Прочли: 494 человек

Обратим внимание на сообщение на директора по международной торговле ЮНКТАД Памела Кок-Хамильтон. Она сообщила, что конференция ООН по торговле и развитию обнародовала доклад, исходя из которого стало понятно, что пандемия коронавируса спровоцировала серьезный рост уровня загрязнения окружающей среды средствами защиты и борьбы с этой инфекцией.


Ее сообщение носило следующий характер: "Загрязнение пластмассой было одной из серьезнейших угроз для нашей планеты еще до вспышки коронавируса. Внезапный бум в использовании продуктов для обеспечения безопасности и борьбы с болезнью значительно ухудшает ситуацию". 
Памела Кок-Хамильтон говорит, что в структуре загрязнений сейчас растет доля масок, защитных перчаток и бутылок из-под дезинфицирующей жидкости.
Текст: Т. Сокот

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Источник: LadyVenus.ru
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