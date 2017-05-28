Яркие работы мастера боди-арта из Германии покоряют мир
Чрезвычайно талантливая девушка из Германии, является известным мастером современного искусства боди-арта. Художница создает изумительные работы, которые заставят поверить вас в то, чего нет на самом деле.
Фантазия художницы настолько далеко заходит, что порой
довольно трудно узнать в ее работах человеческую фигуру. Это просто нереальная
красота, которую она предоставляет человеческому телу, кардинально превоплощая
его в нечто небывалое и совершенно непредсказуемое.
Более того, такого
рода искусство является отличной терапией для людей, которым трудно поверить в
себя, свою красоту и свою уникальность.
Жезин Марведель (Gesine Marwedel) — довольно предприимчивая
особа, но при этом она обладает неисчерпаемым источником вдохновения и поэтому она
никогда не перестает создавать что-то новое. После окончания школы она ощутила
надобность значительных перемен в жизни, и уехала на некоторое время в Индию,
где она работала в сиротском доме. Это помогло юной девушке определиться со своей
будущей профессии. Она выяснила для себя, что хочет стать доктором-реабилитологом.
Именно во время пребывания в Индии Жезин познакомилась с тенденцией росписи
тела краской и хной.
Казалось бы, как можно объединить такие разные сферы, как
медицину и творчество. Однако для Жезин Марведель ответ был очевиден: если
медицина занимается лечением и восстановлением тела, то творчество
восстанавливает душу. Так, с 2009 года, Жезин стала изучать дополнительную
дисциплину арт-терапию, и с 2013 года она официально работает как
психотерапевт.
Роспись по телу позволяет не только "превратиться в
нечто прекрасное", часто это совершенно новый опыт для взрослых и для
детей. Это также новые ощущения и эмоции, которые помогают ее пациентам вернуть
желание жить и бороться за свое будущее. Жезин часто работает в детских
больницах своего родного города Дортмунда, где она помогает детям-инвалидам
почувствовать новые грани своей души и тела с помощью музыки и искусства.
Текс: Е. Скобелева