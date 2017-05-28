Яркие работы мастера боди-арта из Германии покоряют мир

Фантазия художницы настолько далеко заходит, что порой довольно трудно узнать в ее работах человеческую фигуру. Это просто нереальная красота, которую она предоставляет человеческому телу, кардинально превоплощая его в нечто небывалое и совершенно непредсказуемое.

Более того, такого рода искусство является отличной терапией для людей, которым трудно поверить в себя, свою красоту и свою уникальность.

Жезин Марведель (Gesine Marwedel) — довольно предприимчивая особа, но при этом она обладает неисчерпаемым источником вдохновения и поэтому она никогда не перестает создавать что-то новое. После окончания школы она ощутила надобность значительных перемен в жизни, и уехала на некоторое время в Индию, где она работала в сиротском доме. Это помогло юной девушке определиться со своей будущей профессии. Она выяснила для себя, что хочет стать доктором-реабилитологом. Именно во время пребывания в Индии Жезин познакомилась с тенденцией росписи тела краской и хной.

Казалось бы, как можно объединить такие разные сферы, как медицину и творчество. Однако для Жезин Марведель ответ был очевиден: если медицина занимается лечением и восстановлением тела, то творчество восстанавливает душу. Так, с 2009 года, Жезин стала изучать дополнительную дисциплину арт-терапию, и с 2013 года она официально работает как психотерапевт.

Роспись по телу позволяет не только "превратиться в нечто прекрасное", часто это совершенно новый опыт для взрослых и для детей. Это также новые ощущения и эмоции, которые помогают ее пациентам вернуть желание жить и бороться за свое будущее. Жезин часто работает в детских больницах своего родного города Дортмунда, где она помогает детям-инвалидам почувствовать новые грани своей души и тела с помощью музыки и искусства.

Текс: Е. Скобелева



