Сайт бронирования: обнародованы наиболее популярные города Подмосковья на Новый год

Эта информация представлена на сайте бронирования. Говорят, что наиболее часто жители региона стараются бронировать жилье именно здесь.



Что касается аренды дома на две ночи в праздники в Дмитрове, она составляет приблизительно 30,5 тысяч рублей.

Обладатель второго места Егорьевск. Здесь можно снять дом за 20,5 тысяч рублей.

На третьем месте оказался город Серпухов. Стоимость аренды здесь 12,5 тысяч рублей.

Так, в топ-5 еще вошли Раменское (здесь стоимость дома - 10,5 тысяч рублей) и Солнечногорск (снять дом здесь стоит 9,5 тысяч рублей).

Напомним, что ранее назывались популярные малые города Центральной России для отдыха на период новогодних каникул. Тогда список возглавлял Великий Устюг, что расположен в Вологодской области.





Текст: Т. Сокот



