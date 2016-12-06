Продвижение сайтов в Google или все-таки Yandex?
06.12.2016 14:21 / Интернет / Прочли: 104 человек
Российские пользователи сети Интернет на протяжении многих лет могут наблюдать соперничество двух самых популярных на сегодняшний день поисковых систем.
Речь идет о системах Google и Yandex. Если верить статистическим данным, то сейчас лидирующую позицию занимает поисковая система Yandex. Порядка 55% интернет-пользователей выбирают именно эту поисковую систему. Системой Google ежедневно пользуются 30-40% россиян. Несмотря на это, нельзя с какой-либо долей вероятности утверждать, что такое положение дел мы будем наблюдать в следующем году. Это связано с тем, что в данной сфере услуг идет ожесточенная конкуренция, и поисковые системы постоянно совершенствуются, внося изменения в поисковые алгоритмы.
Таким образом, мы выяснили, что Google и Yandex сегодня являются самыми популярными поисковыми системами. Но как быть тем владельцам веб-ресурсов, которые не могут принять решение, где разумнее всего заказать продвижение сайта? Конечно, можно выбрать один из двух поисковиков и потратить все сбережения на поисковое продвижение в данной системе. Но вы добьетесь максимального эффекта от продвижения, если решитесь потратить немалые деньги на раскрутку своего ресурса сразу в двух поисковых системах. Профессионалы в сфере создания и продвижения сайтов в Интернет, такие как http://abc-almaty.kz/, знают это. Экономить в этом деле не нужно. Вы спросите почему? На самом деле это очень просто объяснить.
Во-первых, многие приверженцы системы Yandex переходят на сторону системы Google. Это случилось по причине высокой плотности спама в результатах выдачи поискового запроса. Но нужно сказать, что руководство Yandex, проанализировав сложившуюся ситуацию, приняло решительные меры по борьбе с нежелательным спамом.
Во-вторых, многие интернет-пользователи пользуются сразу двумя поисковыми системами, дабы найти более точную и достоверную информацию. Например, любой приверженец системы Yandex воспользуется услугами системы Google, если он ищет развернутый ответ на малоосвещенный вопрос.
Безусловно, принимать решение о том, в какой поисковой системе проводить продвижение сайта, все равно придется вам. Самым главным фактором, влияющим на итог продвижения сайта, является степень профессионализма SEO-оптимизаторов, которым вы доверили столь ответственную работу.
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Источник: LadyVenus.ru
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