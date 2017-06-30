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Итальянка, на свадьбу с которой не явился жених, все равно устроила банкет для гостей

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Итальянка, на свадьбу с которой не явился жених, все равно устроила банкет для гостей

30.06.2017 19:08 / Общество / Прочли: 271 человек

39-летняя невеста из Италии, которую возле алтаря оставил жених младше ее на десять лет, все равно отпраздновала свадьбу с приглашенными.

В итальянском городе Сорсо, остров Сардиния, произошел на днях необычный случай. В назначенный день венчания в церкви не появился жених (как позднее выяснится, 24 летний военнослужащий прятался в это время в казарме в части, где проходит службу). Так что 39-летняя невеста оказалась брошена фактически у алтаря.

Но несмотря на то, что праздник сорвался, и на свои, мягко говоря, расстроенные чувства, брошенная невеста решила не отказывать себе и своим гостям во вкусной еде и изысканных напитках и все-таки провела свадебный банкет. Правда, в тот вечер слез не сдерживала.

Родственники и гости с обеих сторон не могли понять, что происходит. Сперва родные жениха подумали, что парень по дороге к церкви попал в дорожно-транспортное происшествие. Обзвонили все больницы и отделения скорой помощи, но никуда из медучреждений молодой мужчина с такими именем и фамилией не поступал. Уже позднее выяснилось, что в это время военный скрывался в казарме в Альгеро, где служит. Молодой человек побоялся, что родные брошенной им невесты просто растерзают его за то, что из-за него она перенесла такое унижение.

Когда поиски горе-женишка все еще продолжались, невеста взяла себя в руки и вместе с полусотней гостей направилась в ресторан, чтобы провести-таки, всем горестям на зло. Праздник. Не пропадать же заказанному съестному и спиртному и всевозможным развлечениям, за которые уже заплачены деньги.

Правда, вместо свадьбы, женщина, получившая жестокий жизненный урок. Отпраздновала собственную свободу и побег недостойного кандидата на ее руку и сердце.

Текст: Е. Скобелева 

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Источник: LadyVenus.ru
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