Итальянка, на свадьбу с которой не явился жених, все равно устроила банкет для гостей
39-летняя невеста из Италии, которую возле алтаря оставил жених младше ее на десять лет, все равно отпраздновала свадьбу с приглашенными.
В итальянском городе Сорсо, остров
Сардиния, произошел на днях необычный случай. В назначенный день венчания в
церкви не появился жених (как позднее выяснится, 24 летний военнослужащий прятался
в это время в казарме в части, где проходит службу). Так что 39-летняя невеста
оказалась брошена фактически у алтаря.
Но несмотря на то, что праздник сорвался, и
на свои, мягко говоря, расстроенные чувства, брошенная невеста решила не
отказывать себе и своим гостям во вкусной еде и изысканных напитках и все-таки
провела свадебный банкет. Правда, в тот вечер слез не сдерживала.
Родственники и гости с обеих сторон не
могли понять, что происходит. Сперва родные жениха подумали, что парень по
дороге к церкви попал в дорожно-транспортное происшествие. Обзвонили все
больницы и отделения скорой помощи, но никуда из медучреждений молодой мужчина
с такими именем и фамилией не поступал. Уже позднее выяснилось, что в это время
военный скрывался в казарме в Альгеро, где служит. Молодой человек побоялся,
что родные брошенной им невесты просто растерзают его за то, что из-за него она
перенесла такое унижение.
Когда поиски горе-женишка все еще
продолжались, невеста взяла себя в руки и вместе с полусотней гостей
направилась в ресторан, чтобы провести-таки, всем горестям на зло. Праздник. Не
пропадать же заказанному съестному и спиртному и всевозможным развлечениям, за
которые уже заплачены деньги.
Правда, вместо свадьбы, женщина, получившая
жестокий жизненный урок. Отпраздновала собственную свободу и побег недостойного
кандидата на ее руку и сердце.