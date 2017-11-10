Роспотребнадзор предупредил россиян: в Бразилии вспышка желтой лихорадки

В сообщении ведомства сказано следующее: - "департамент здравоохранения штата Сан-Паулу (Бразилия) официально заявил о регистрации в октябре 2017 года 50 новых случаев желтой лихорадки среди населения, 22 из которых подтверждены лабораторно".



В Роспотребнадзоре, на территории штата закрыли учебные заведения. В том числе оказался ограничен доступ в парковые зоны.





Текст: Т. Сокот



