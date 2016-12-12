Билл Инглиш - новый премьер-министр Новой Зеландии

Новый премьер-министр Новой Зеландии - заместитель экс-главы правительства Джона Ки – Билл Инглиш. К этому времени его кандидатура официально утверждена правящей Национальной партией.



Сам Инглиш в Twitter сообщил, что очень рад своему назначению. В своей первой речи после назначения он успел отметить, что намерен возглавить вполне "сильную команду депутатов, полных идей".

Напомним, что предыдущий премьер Джон Ки, который занимал пост более восьми лет, объявил о своей отставке. Это произошло на прошлой неделе. Он объяснил, что основная причина ухода - семейные обстоятельства.





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Т. Сокот



