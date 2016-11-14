Купить качественные ювелирные изделия по выгодным ценам
14.11.2016 12:17 / Общество / Прочли: 49 человек
В последнее время все больше людей предпочитают эксклюзивные изделия ручной работы. Такая тенденция особо прослеживается касательно ювелирных украшений.
Мало кому нравится быть «как все», найти действительно оригинальные изделия, которые действительно не выпускаются в массовом производстве можно в сети монобрендовых магазинов UNOde50, в магазинах города или на unode50.ru.
Что такое UNOde50?
Этот бренд создан в конце 90-х годов. Концепция его разработчиков заключалась в изготовлении украшений ручной работы в ограниченном количестве (до 50 единиц в коллекции на весь мир). Она же сохранилась и до нынешнего времени, благодаря чему каждый человек может почувствовать себя настоящим обладателем эксклюзивных и высококачественных изделий.
Узнать изделия испанского бренда довольно просто. Их отличительной чертой является символ в виде небольшого подвесного замка. Он также изготавливается посредством ручной работы и символизирует эксклюзивный дизайн украшений.
Ассортимент UNOde50
Все изделия ручной работы — наиболее ценные не только из-за своей уникальности, они буквально пропитаны любовью своих создателей. Под этим известным брендом выпускаются различные украшения и аксессуары для женщин и мужчин. В сети монобрендовых магазинов и онлайн-каталоге представлен широкий ассортимент изделий, благодаря которому каждый сможет найти свой вариант, отвечающий вкусам и личным предпочтениям.
Бренд представляет:
- украшения — кольца, ожерелья, браслеты, серьги.
- часы - «для нее» и «для него».
- аксессуары — брелоки, ремни.
Каждая коллекция в своем роде уникальна и насчитывает не более 50 экземпляров по всему миру. Для изготовления изделий используются натуральные материалы (кожа), металлические сплавы (серебро и золото), компоненты, которые не вызывают аллергических реакций и не вредят здоровью.
Где купить брендовые изделия?
Выбрать и купить понравившиеся изделия можно в онлайн-каталоге, фирменных городских магазинах и маркетах, которые являются их партнерами. Так, к примеру, магазины с брендовыми изделиями есть в больших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Волгограде, Новосибирске, Ростове-на Дону и пр.
При заказе изделий из каталога возможна доставка по всей территории России. Она выполняется курьером до двери покупателя, что гарантирует безопасность и сохранность заказа, действительное его получение.
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Источник: LadyVenus.ru
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