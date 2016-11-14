Купить качественные ювелирные изделия по выгодным ценам

Мало кому нравится быть «как все», найти действительно оригинальные изделия, которые действительно не выпускаются в массовом производстве можно в сети монобрендовых магазинов UNOde50, в магазинах города или на unode50.ru

Что такое UNOde50?

Этот бренд создан в конце 90-х годов. Концепция его разработчиков заключалась в изготовлении украшений ручной работы в ограниченном количестве (до 50 единиц в коллекции на весь мир). Она же сохранилась и до нынешнего времени, благодаря чему каждый человек может почувствовать себя настоящим обладателем эксклюзивных и высококачественных изделий.

Узнать изделия испанского бренда довольно просто. Их отличительной чертой является символ в виде небольшого подвесного замка. Он также изготавливается посредством ручной работы и символизирует эксклюзивный дизайн украшений.

Ассортимент UNOde50

Все изделия ручной работы — наиболее ценные не только из-за своей уникальности, они буквально пропитаны любовью своих создателей. Под этим известным брендом выпускаются различные украшения и аксессуары для женщин и мужчин. В сети монобрендовых магазинов и онлайн-каталоге представлен широкий ассортимент изделий, благодаря которому каждый сможет найти свой вариант, отвечающий вкусам и личным предпочтениям.

Бренд представляет:

украшения — кольца, ожерелья, браслеты, серьги.



часы - «для нее» и «для него».



аксессуары — брелоки, ремни.



Каждая коллекция в своем роде уникальна и насчитывает не более 50 экземпляров по всему миру. Для изготовления изделий используются натуральные материалы (кожа), металлические сплавы (серебро и золото), компоненты, которые не вызывают аллергических реакций и не вредят здоровью.

Где купить брендовые изделия?

Выбрать и купить понравившиеся изделия можно в онлайн-каталоге, фирменных городских магазинах и маркетах, которые являются их партнерами. Так, к примеру, магазины с брендовыми изделиями есть в больших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Волгограде, Новосибирске, Ростове-на Дону и пр.

При заказе изделий из каталога возможна доставка по всей территории России. Она выполняется курьером до двери покупателя, что гарантирует безопасность и сохранность заказа, действительное его получение.