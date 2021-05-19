Израиль-Газа: Байден пытается сказать Нетаньяху, что хочет найти"пути к прекращению огня"





Президент США Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что ожидает «значительной деэскалации» конфликта в Газе в среду.

Белый дом заявил, что Байден хотел найти "путь к прекращению огня".

США - верный союзник Израиля и до сих пор они были против совместного заявления Совета Безопасности ООН по конфликту.

В ответ Нетаньяху сказал, что он «полон решимости продолжать», пока «гражданам Израиля не вернут спокойствие и безопасность».

Конфликт продолжается уже 10-й день. Обратим внимание на постоянный ракетный обстрел Израиля палестинскими боевиками и израильские воздушные удары по Газе.

В среду четыре ракеты выпустили из Ливана по Израилю. Израильские военные в ответ выпустили артиллерийские снаряды по «ряду целей на ливанской территории». Не сразу было ясно, окажется ли это серьезным обострением.

Бои в Газе начались после нескольких недель нарастания израильско-палестинской напряженности в оккупированном Восточном Иерусалиме, кульминацией которой стали столкновения в священном месте, почитаемом как мусульманами, так и евреями. ХАМАС, контролирующий сектор Газа, начал ракетные обстрелы после того, как предупредил Израиль об уходе с этого места, вызвав ответные воздушные удары.

По данным министерства здравоохранения, на данный момент в Газе погибло не менее 219 человек, в том числе почти 100 женщин и детей. Израиль заявил, что среди убитых в Газе не менее 150 боевиков. ХАМАС не приводит данных о потерях боевиков.





В Израиле погибли 12 человек, в том числе двое детей. Израиль заявляет, что боевики в Газе выпустили приблизительно 3750 ракет по его территории.



