Израиль-Газа: Байден пытается сказать Нетаньяху, что хочет найти"пути к прекращению огня"
19.05.2021 20:56 / В мире / Прочли: 202 человек
Обратим внимание на фото.На нем отображен ущерб от израильского авиаудара ночью в городе Газа.
Президент США Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что ожидает «значительной деэскалации» конфликта в Газе в среду.
Белый дом заявил, что Байден хотел найти "путь к прекращению огня".
США - верный союзник Израиля и до сих пор они были против совместного заявления Совета Безопасности ООН по конфликту.
В ответ Нетаньяху сказал, что он «полон решимости продолжать», пока «гражданам Израиля не вернут спокойствие и безопасность».
Конфликт продолжается уже 10-й день. Обратим внимание на постоянный ракетный обстрел Израиля палестинскими боевиками и израильские воздушные удары по Газе.
В среду четыре ракеты выпустили из Ливана по Израилю. Израильские военные в ответ выпустили артиллерийские снаряды по «ряду целей на ливанской территории». Не сразу было ясно, окажется ли это серьезным обострением.
Бои в Газе начались после нескольких недель нарастания израильско-палестинской напряженности в оккупированном Восточном Иерусалиме, кульминацией которой стали столкновения в священном месте, почитаемом как мусульманами, так и евреями. ХАМАС, контролирующий сектор Газа, начал ракетные обстрелы после того, как предупредил Израиль об уходе с этого места, вызвав ответные воздушные удары.
По данным министерства здравоохранения, на данный момент в Газе погибло не менее 219 человек, в том числе почти 100 женщин и детей. Израиль заявил, что среди убитых в Газе не менее 150 боевиков. ХАМАС не приводит данных о потерях боевиков.
В Израиле погибли 12 человек, в том числе двое детей. Израиль заявляет, что боевики в Газе выпустили приблизительно 3750 ракет по его территории.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Covid: Китай наносит ответный удар, поскольку США пересматривают теорию утечки из лабораторий Ухани
27.05.2021 22:04 / В миреСотрудники службы безопасности следят за пределами Уханьского института вирусологии во время визита группы Все...
Ормузский пролив: США обстреляли иранские лодки в Персидском заливе
27.05.2021 20:42 / В миреПодводная лодка с управляемыми ракетами USS Georgia проходит через Ормузский пролив с ракетными крейсерами USS...
Белорусские тюрьмы: истории страха и насилия
27.05.2021 20:12 / КриминалСкорая помощь въехала в следственный изолятор Минска, 13 августа 2020 г.Многие из задержанных в Минске в авгус...
Насилие в Иерусалиме: после ракетных обстрелов по Газе обрушились смертельные удары с воздуха
27.05.2021 19:57 / В миреИзраильские военные нанесли авиаудары по сектору Газа, 10 мая 2021 г....
Сомали согласовала путь к президентским выборам
27.05.2021 19:33 / ПолитикаПолномочия президента Фармаджо истекли в феврале. ...
Строительная площадка Amazon снова приостановилась
27.05.2021 19:30 / КриминалAmazon снова временно приостановила строительство нового склада в США после того, как на этом месте обнаружили...
Интернет-магазины: ловушка нашей жизни или маст-хэв?!
27.05.2021 11:12 / ОбществоВ наши дни многие финансовые и торговые операции проводятся посредством компьютерных сетей, а основным инструм...
Covid: Пакистан ввел частичную изоляцию в связи с праздником Курбан-байрам
26.05.2021 22:40 / ПроисшествияАпрель стал самым смертоносным месяцем пандемии для Пакистана, подтверждено более 3000 смертей....
Посредники государственного переворота встретились с военными лидерами Мали
26.05.2021 22:31 / В миреБывший президент Нигерии Гудлак Джонатан прибывает в отель в Бамако, Мали - 26 мая 2021 года....
Боевики убивают нигерийских полицейских на волне насилия
26.05.2021 09:53 / В миреПо меньшей мере четыре полицейских убиты в результате последнего нападения на полицейские участки на юго-восто...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар