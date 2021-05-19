Шоу-бизнес В мире Наука Музыка Кино Спорт Автомобили Общество Криминал Финансы Интернет Экономика Происшествия Политика Новости
Израиль-Газа: Байден пытается сказать Нетаньяху, что хочет найти

Рейтинг: 2.7/5 (6 голосов)

Израиль-Газа: Байден пытается сказать Нетаньяху, что хочет найти"пути к прекращению огня"

19.05.2021 20:56 / В мире / Прочли: 202 человек

Обратим внимание на фото.На нем отображен ущерб от израильского авиаудара ночью в городе Газа.


Президент США Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что ожидает «значительной деэскалации» конфликта в Газе в среду.
Белый дом заявил, что Байден хотел найти "путь к прекращению огня".
США - верный союзник Израиля и до сих пор они были против совместного заявления Совета Безопасности ООН по конфликту.
В ответ Нетаньяху сказал, что он «полон решимости продолжать», пока «гражданам Израиля не вернут спокойствие и безопасность». 
Конфликт продолжается уже 10-й день. Обратим внимание на постоянный ракетный обстрел Израиля палестинскими боевиками и израильские воздушные удары по Газе.
В среду четыре ракеты выпустили из Ливана по Израилю. Израильские военные в ответ выпустили артиллерийские снаряды по «ряду целей на ливанской территории». Не сразу было ясно, окажется ли это серьезным обострением.
Бои в Газе начались после нескольких недель нарастания израильско-палестинской напряженности в оккупированном Восточном Иерусалиме, кульминацией которой стали столкновения в священном месте, почитаемом как мусульманами, так и евреями. ХАМАС, контролирующий сектор Газа, начал ракетные обстрелы после того, как предупредил Израиль об уходе с этого места, вызвав ответные воздушные удары.
По данным министерства здравоохранения, на данный момент в Газе погибло не менее 219 человек, в том числе почти 100 женщин и детей. Израиль заявил, что среди убитых в Газе не менее 150 боевиков. ХАМАС не приводит данных о потерях боевиков.

В Израиле погибли 12 человек, в том числе двое детей. Израиль заявляет, что боевики в Газе выпустили приблизительно 3750 ракет по его территории.

Комментарии
Ваше имя
Комментарий
Captcha

 Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Россия 1 ТНТ СТС ТВ Центр (ТВЦ) REN TV ОРТ (Первый Канал)
все телеканалы
Последние новости
Covid: Китай наносит ответный удар, поскольку США пересматривают теорию утечки из лабораторий УханиCovid: Китай наносит ответный удар, поскольку США пересматривают теорию утечки из лабораторий Ухани
27.05.2021 22:04 / В мире
Сотрудники службы безопасности следят за пределами Уханьского института вирусологии во время визита группы Все...
Ормузский пролив: США обстреляли иранские лодки в Персидском заливеОрмузский пролив: США обстреляли иранские лодки в Персидском заливе
27.05.2021 20:42 / В мире
Подводная лодка с управляемыми ракетами USS Georgia проходит через Ормузский пролив с ракетными крейсерами USS...
Белорусские тюрьмы: истории страха и насилияБелорусские тюрьмы: истории страха и насилия
27.05.2021 20:12 / Криминал
Скорая помощь въехала в следственный изолятор Минска, 13 августа 2020 г.Многие из задержанных в Минске в авгус...
Насилие в Иерусалиме: после ракетных обстрелов по Газе обрушились смертельные удары с воздухаНасилие в Иерусалиме: после ракетных обстрелов по Газе обрушились смертельные удары с воздуха
27.05.2021 19:57 / В мире
Израильские военные нанесли авиаудары по сектору Газа, 10 мая 2021 г....
Сомали согласовала путь к президентским выборамСомали согласовала путь к президентским выборам
27.05.2021 19:33 / Политика
Полномочия президента Фармаджо истекли в феврале. ...
Строительная площадка Amazon снова приостановиласьСтроительная площадка Amazon снова приостановилась
27.05.2021 19:30 / Криминал
Amazon снова временно приостановила строительство нового склада в США после того, как на этом месте обнаружили...
Интернет-магазины: ловушка нашей жизни или маст-хэв?!Интернет-магазины: ловушка нашей жизни или маст-хэв?!
27.05.2021 11:12 / Общество
В наши дни многие финансовые и торговые операции проводятся посредством компьютерных сетей, а основным инструм...
Covid: Пакистан ввел частичную изоляцию в связи с праздником Курбан-байрамCovid: Пакистан ввел частичную изоляцию в связи с праздником Курбан-байрам
26.05.2021 22:40 / Происшествия
Апрель стал самым смертоносным месяцем пандемии для Пакистана, подтверждено более 3000 смертей....
Посредники государственного переворота встретились с военными лидерами МалиПосредники государственного переворота встретились с военными лидерами Мали
26.05.2021 22:31 / В мире
Бывший президент Нигерии Гудлак Джонатан прибывает в отель в Бамако, Мали - 26 мая 2021 года....
Боевики убивают нигерийских полицейских на волне насилияБоевики убивают нигерийских полицейских на волне насилия
26.05.2021 09:53 / В мире
По меньшей мере четыре полицейских убиты в результате последнего нападения на полицейские участки на юго-восто...


Поиск по сайту
 
Поиск архива
     
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар


© 2008-2021 «ЕВРОСМИ»
При цитировании материалов прямая гиперссылка на ЕВРОСМИ.RU обязательна.
О сайте | Реклама на сайте | Обратная связь
Rambler's Top100