Иран доставляет продукты в блокированный Катар

Ряд стран региона во главе с соперником Ирана Саудовской Аравией на прошлой неделе разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в финансировании терроризма. Катар отвергает эти обвинения.

Граница Катара и Саудовской Аравии, через который в страну завозят 40% продовольствия, была закрыта.

Гражданам Катара предписано покинуть территории стран, которые участвуют в блокаде. Однако Катар уже заявил, что не ответит на этот шаг зеркальными действиями.

Представитель иранской авиакомпании Iran Air Шахрук Нушабади сказал в интервью Agence France-Presse в воскресенье: "На данный момент в Катар отправлено пять самолетов со скоропортящимися продуктами питания, такими как фрукты и овощи. На борту каждого было около 90 тонн груза".

Пока непонятно, являются ли эти продукты грузом гуманитарной помощи, или являются следствием коммерческой сделки.

Компания Iran Air опубликовала твит того, как продукты загружают в аэропорту иранского города Шираз.

По словам господина Нушабади, поставки продовольствия будут продолжаться до тех пор, пока это будет нужно.

Текст: Е. Скобелева