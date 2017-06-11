Иран доставляет продукты в блокированный Катар
Иран направил в Катар, который страдает от дефицита товаров вследствие проводимой против него блокады, пять транспортных самолетов с помощью.
Ряд стран региона во главе с соперником Ирана Саудовской
Аравией на прошлой неделе разорвали дипломатические отношения с Катаром,
обвинив его в финансировании терроризма. Катар отвергает эти обвинения.
Граница Катара и Саудовской Аравии, через который в страну завозят
40% продовольствия, была закрыта.
Гражданам Катара предписано покинуть территории стран,
которые участвуют в блокаде. Однако Катар уже заявил, что не ответит на этот
шаг зеркальными действиями.
Представитель иранской авиакомпании Iran Air Шахрук Нушабади
сказал в интервью Agence France-Presse в воскресенье: "На данный момент в
Катар отправлено пять самолетов со скоропортящимися продуктами питания, такими
как фрукты и овощи. На борту каждого было около 90 тонн груза".
Пока непонятно, являются ли эти продукты грузом гуманитарной
помощи, или являются следствием коммерческой сделки.
Компания Iran Air опубликовала твит того, как продукты
загружают в аэропорту иранского города Шираз.
По словам господина Нушабади, поставки продовольствия будут
продолжаться до тех пор, пока это будет нужно.
Текст: Е. Скобелева