Германия продемонстрировала резкий рост показателей инфицирования
12.10.2020 09:26 / Общество / Прочли: 714 человек
Германия широко используется как образец того, как управлять Covid в Европе, но в связи с похолоданием в воздухе витает нервозность, информирует общественность Дамиан Мак Гиннесс в Берлине.
Пока дела идут сравнительно хорошо. Общее количество смертей ниже 10 000 - менее четверти от общего числа смертей в Великобритании при значительно большей численности населения. Инфекция, которая в течение лета удерживала низкий показатель распространения, начала активно распространятся. Последняя дневная ставка составляет почти 5000 - максимум, невиданный с апреля.
Это все еще низкий показатель по сравнению с другими крупными европейскими странами. И до сих пор немецкая система отслеживания и прослеживания работала хорошо, но у нее есть свои пределы. По мере роста инфекций система начнет бороться. Это уже произошло в Берлине, Франкфурте и Бремене. В других городских центрах также наблюдается резкий рост показателей инфицирования.
И хотя сейчас это в основном молодые люди, опасаются, что вирус проникнет в более старое и уязвимое население.
Вот почему в пятницу днем канцлер Ангела Меркель провела видеоконференцию с мэрами 11 крупнейших городов Германии, чтобы принять новые более строгие меры.
«Пришло время определить, в какой форме Германия переживет пандемию этой зимой», - заявила Меркель.
В эти выходные в некоторых городах, в том числе в Берлине, бары, кафе и рестораны закрываются на 23:00. Также актуальны ограничения на количество людей, которым разрешили встречаться. Меркель снова встретится с мэрами через две недели. Если уровень заражения не снизится, будут приняты более жесткие меры.
Карантин в Германии более мягкий, чем в других европейских странах - например, никогда не было ограничений на выход на улицу. Кроме того, он был короче, что означало, что компании пострадали меньше. Ношение масок стало повсеместным явлением, поэтому вспышек заболевания в транспорте, в магазинах или в других службах, например, в парикмахерских, было немного.
Опросы свидетельствуют о том, что большинство людей поддерживает меры правительства. Редко можно увидеть, как кто-то нарушает правила ношения маскировки в магазинах или в общественном транспорте. Личный рейтинг Меркель - самый высокий среди всех политиков. Уровень безработицы с марта вырос всего на один процентный пункт. В сентябре даже немного снизилась безработица.
Германии было бы сложно позволить себе новую изоляцию - особенно при такой щедрой государственной поддержке. И в отличие от Великобритании, где выплаты по увольнениям сократились в последние месяцы, в Германии они увеличиваются, чем дольше кто-то не может работать или вынужден снизить зарплату из-за Covid. 67% заработной платы, выплачиваемой работникам с детьми в течение первых трех месяцев, возрастает до 87% через шесть месяцев, и эта схема будет действовать до конца 2021 года.
Текст: Т. Сокот
Комментарии
MaryJunari / 13.10.2020 11:55
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Источник: LadyVenus.ru
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