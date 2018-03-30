ЧП в аэропорту Лондона: на ногу сотруднику наехал российский самолёт

В результате случившегося у работника аэропорта тяжёлая травма нижней конечности. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия. После этого его доставили в больницу, используя воздушный транспорт.







Рядом с российским самолётом находились патрули полиции, несколько карет скорой помощи и пожарные машины.

Текст: Т. Сокот



