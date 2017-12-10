Завещание убитого экс-президента Йемена: "не сдавайте республиканский Йемен, станьте их ночным кошмаром"

Оно носит следующий характер: экс-президент Йемена Али Абдалла Салех за день до своей смерти решил составить завещание. В нем он проинформировал общественность о предателях в своем окружении.



Не известно, в распоряжении кого этот документ, однако, сказано, что на этой бумаге отражен призыв, никоим образом не сдавать страну "преступным ополчениям".

В документе сказано следующее: - "не сдавайте им республиканский Йемен, станьте их ночным кошмаром".

В этом завещании сказано, что экс-президента Йемена Али Абдалла Салех окружали предатели, которые "продали Йемен".

Текст: Т. Сокот



