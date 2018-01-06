В Санкт-Петербурге на днях за считанные минуты сгорел детский туристический автобус

Пожар произошел в районе Биржевой площади, что расположен на Стрелке Васильевского острова, Северная столица. Горел туристический пассажирский автобус. Его огонь практически уничтожил за считанные 14 минут.



Об этом ЧП известно следующее: дым в салоне транспортного средства появился, когда более 30 школьников уже находились внутри, и автобус тронулся. Однако, всех детей успели вовремя эвакуировать.

Известно, что тупистический автобус перевозил 31 учащегося. Это были школьники из Барнаула. Они прибыли в Санкт-Петербург из российской столицы. Дальше встречающая их сторона повезла их на автобусе на экскурсию. Они рассматривали достопримечательности города.





Текст: Т. Сокот



