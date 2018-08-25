Инцидент в небе: птица протаранила крыло самолета Москва-Анапа

В результате этого инцидента самолету нужен серьезный ремонт.

Специалистами была обнаружена пробоина на одном из закрылков. Также были следы оперения крупной птицы.

Что касается воздушного судна, оно вполне благополучно приземлилось. Дальше его в аэропорту тщательно осмотрели техники.

Этот инцидент случился при подлете к курорту.

Представители экипажа самолета А-320, который принадлежит авиакомпании S7, направлявшегося из Москвы в Анапу, проинформировал общественность о сильном ударе в районе правого крыла.

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