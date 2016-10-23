«Высокомерный» Боб Дилан не отвечает на звонки нобелевских комитетчиков

Как известно, легендарному рок-исполнителю из США Бобу Дилану недавно присудили Нобелевскую премию по литературе. Но сейчас сотрудники организации, отвечающей за работу с лауреатами, не побоимся этого слова, самой престижной в мире премии, не могут его найти: музыкант игнорирует телефонные звонки, поступающие из секретариата Шведской академии.



Более того, Роберт Аллен Циммерман (Боб Дилан – псевдоним артиста) до сей поры не дал ни одного комментария по поводу присуждения ему престижной награды.

Также не понятно, прилетит ли певец в шведский Стокгольм 10 декабря на торжественную церемонию вручения премии. Представители Нобелевского комитета охарактеризовали ситуацию, сложившуюся вокруг Дилана и его «нобелевки», беспрецедентной.

Напомним, Нобелевскую премию по литературе рокеру Бобу Дилану, второму по значимости в истории современной музыки по версии журнала «Роллинг Стоун», жури отдало с такой формулировкой: «за создание новых поэтических выражений в рамках американской песенной традиции».

Текст: Е. Скобелева