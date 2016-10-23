«Высокомерный» Боб Дилан не отвечает на звонки нобелевских комитетчиков
Дилан не отвечает на звонки из Шведской академии. Нобелевский комитет расценивает такое поведение американского певца как высокомерность.
Как известно, легендарному рок-исполнителю из
США Бобу Дилану недавно присудили Нобелевскую премию по литературе. Но сейчас
сотрудники организации, отвечающей за работу с лауреатами, не побоимся этого
слова, самой престижной в мире премии, не могут его найти: музыкант игнорирует
телефонные звонки, поступающие из секретариата Шведской академии.
Более того, Роберт Аллен Циммерман (Боб Дилан – псевдоним артиста) до сей поры не дал ни одного комментария по поводу присуждения ему престижной награды.
Также не понятно, прилетит ли певец в шведский Стокгольм 10 декабря на торжественную церемонию вручения премии. Представители Нобелевского комитета охарактеризовали ситуацию, сложившуюся вокруг Дилана и его «нобелевки», беспрецедентной.
Напомним, Нобелевскую премию по литературе рокеру Бобу Дилану, второму по значимости в истории современной музыки по версии журнала «Роллинг Стоун», жури отдало с такой формулировкой: «за создание новых поэтических выражений в рамках американской песенной традиции».
Текст: Е. Скобелева