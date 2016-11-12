Профессор, который спрогнозировал победу Трампа на выборах, предрекает его скорый импичмент

Преподаватель Американского университета, расположенного в столице США Вашингтоне, Алан Лихтман, начиная с 1984 года, ни разу не ошибившись, угадывал исход президентских выборов в США. В ноябре 2016-го он без колебаний заявил, что следующим в президентское кресло сядет Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии. Теперь же профессор, предугадавший триумф республиканца, пророчит избранному президенту импичмент.

По прогнозам Лихтмана, конгресс отстранит Трампа с занимаемого поста, чтобы освободить место для нынешнего новоиспеченного вице-президента Майкла Пенса. Профессор называет последнего «любимцем Республиканской партии, хорошо зарекомендовавшим себя в ее рядах».

«Пожалуй, предскажу еще кое-что. Это предсказание не основано на моей системе, это обычная интуиция. Республиканцы не хотят лицезреть в роли главы государства непредсказуемого Трампа, которого не смогут контролировать. Они отдадут предпочтение Пенсу — прямолинейному, консервативному, контролируемому. Тем более, что Трамп, я в этом не сомневаюсь, сам не замешкается предоставить им основания для импичмента», — изложил свое видение Лихтман.

На днях стало известно, что член Республиканской партии, которая празднует победу своего кандидата в выборах президента США, Майкл Пенс будет курировать передачу полномочий уходящей командой Обамы администрации Трампа.

Текст: Е. Скобелева