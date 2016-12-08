Директор школы в Хакасии стал случайной жертвой ревнивца

Подозревают в убийстве ранее судимого местного жителя, который отбывал наказание за особо тяжкое преступление. Как рассказали в следственном управлении, 39-летний мужчина сильно ревновал свою супругу. Вчера он снова пришел к ней на работу и поругался. Выйдя на улицу, нетрезвый ревнивец увидел идущего домой директора школы.



Злоумышленник прицепился к педагогу, между ними завязалась ссора. Рецидивист достал нож, который имел с собой, и ударил оппонента в шею. «Неприязненные отношения к директору у мужчины возникли из ревности, поскольку он ревновал супругу ко всем», - пояснили в СК.

От ранения директор школы скончался на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Ревнивец только недавно освободился из мест лишения свободы. Он опасен для общества, поэтому суд, вероятнее всего, заключит его под стражу.