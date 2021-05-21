Президент Танзании пытается улучшить отношения с Кенией





Ожидается, что она выступит публично вместе с принимающим президентом Ухуру Кеньяттой в Доме государства в столице Найроби.

Президент Самиа также выступит на совместном заседании парламента Кении в среду.

Визит рассматривается как попытка улучшить отношения между двумя восточноафриканскими странами, подпитываемые экономической конкуренцией, которая обострилась при администрации покойного президента Танзании Джона Магуфули. Он умер при исполнении служебных обязанностей в марте.

Кения обеспокоена отсутствием в Танзании плана реагирования на Covid-19. Неспособность согласовать протоколы Covid-19 на пограничных пунктах заставила две страны ввести тарифы на товары друг друга. В ответ Танзания запретила четырем кенийским авиакомпаниям, включая Kenya Airways, выходить в свое воздушное пространство.

Однако, президент Самиа изменил подход к Covid-19, выбрав целевую группу для консультирования Танзании по мерам реагирования на пандемию.



