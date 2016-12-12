Число жертв теракта у собора в Каире составила 25 человек
12.12.2016 10:05 / Происшествия / Прочли: 71 человек
В результате теракта у собора в Каире коптский патриарх прервал свой визит в Грецию. Он срочно решил возвращаться в столицу Египта.
Что касается числа жертв взрыва, который вчера прогремел в Каире, район Аббасия, христианский соборный комплекс, достигло 25. В результате случившегося более 50 пострадали.
Мощный взрыв прогремел в помещении одной из церквей, прилегающей к главному расположенному на территории комплекса кафедральному собору. Речь идет о церкви Святого Марка.
В СМИ обнародована информация о том, что вес взрывного устройства составил в пределах от 6 до 8 кг. Очевидцы утверждают, что бомбу внутрь пронесла женщина. Когда она покинула храм, детонатор был приведен в действие. Скорее всего это сделали дистанционно.
Среди большинства погибших - женщины и дети. Пострадавших доставили в ближайшие больницы. Некоторое время назад Министерство обороны АРЕ приняло решение распорядиться перевести всех раненых в госпитали ведомства.
С осуждением случившегося к этому времени уже успел выступить крупнейший в мире исламский университет Аль-Азхар.
На место ЧП отправился и глава МВД АРЕ Магди Абдель Гаффар. Ранее он распорядился о том, что приступить расследовать обстоятельства случившегося и усилить охрану церквей по всей стране.
Обратим внимание на то, что этот теракт оказался одним из крупнейших в Египте на протяжении последних лет.
Напомним, что пять лет тому назад, в новогоднюю ночь 2011 года в городе Александрия, практически у входа в коптскую церковь, взорвалась мощная бомба. Тогда тоже погибли люди - 24 человека. Они в момент взрыва выходили из храма после праздничной мессы. До сих пор так и не удалось установить, кто же все-таки совершил теракт.
Ранее Минздрав Египта проинформировал общественность, что более 20 человек погибли, и еще 35 оказались ранены в результате взрыва, прогремевшего в Каире, район Аббасия. Всех пострадавших госпитализировали. Большего числа жертв удалось избежать, поскольку часть храма закрыли для прихожан по причине ремонтных работ.
Вчера коптский патриарх папа Тавадрос II прервал свой визит в Грецию по случаю теракта. Главе египетских христиан предстояло открывать первую коптскую церковь в Греции. Однако, по причине взрыва он срочно возвращается в египетскую столицу.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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