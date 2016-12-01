Приблизительно 22 тыс. жителей Кубани остались без света по причине снегопада

Приблизительно 22 тысяч человек остались без света на Кубани по причине достаточно обильного снегопада. Это сообщение пресс-службы администрации региона.







В результате случившегося было принято организовать временное электроснабжение для социально значимых объектов. Это касается четырех районов края и Краснодара.





В СМИ обнародовано сообщение пресс-службы, в котором сказано, что "губернатор Кубани поручил обеспечить временным энергоснабжением социально значимые объекты в муниципалитетах, пострадавших от снегопада. В результате неблагоприятных погодных условий произошло отключение электроэнергии в нескольких муниципальных образованиях. Без электроснабжения осталась часть потребителей в Краснодаре, а так же Северском, Горячеключевском, Динском и Тимашевском районах. В результате отключений, по уточненным данным, без света остались около 22 тысяч человек".





Уже было экстренное предупреждение о сильном снегопаде в крае. По причине непогоды отменили занятия в 11 школах и детсадах города Горячий Ключ. По этой же причине задержали несколько поездов на период до 2,5 часов.





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Т. Сокот



