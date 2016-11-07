В США проводились учения на случай столкновения астероида с Землей
07.11.2016 12:06 / Происшествия / Прочли: 122 человек
Американские власти очень хорошо отработали план мероприятий, которые необходимы для осуществления массовой эвакуации населения как в Лос-Анджелесе, так и его окрестностях.
Американское правительство уже провело межведомственные командно-штабные учения. Они проводились на случай столкновения астероида с Землей, потенциально сопровождавшегося масштабными разрушительными последствиями. Это сообщение пресс-службы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Организаторы этой тренировки - NASA и Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям (FEMA). Это тоже сообщила пресс-служба.
В ней активно участвовал Пентагон в лице американских военно-воздушных сил. Следующие участники - национальные лаборатории США. Среди них много крупных государственных научно- технологических центров, входящих в структуру Министерства энергетики. Многие из них занимаются созданием ядерного оружия. Также активными участниками конференции стали и ряд иных организаций и властей штата Калифорния. Напомним, что именно на его территории, городок Эль-Сегундо, 25 октября состоялись учения.
Сценарий мероприятия был следующий: - сначала нужно было точно просчитать действия, которые нужно будет предпринимать в ходе столкновения 20 сентября 2020 года с нашей планетой большого астероида. Его размер будет предположительно 100 м на 250 м. Что касается вероятности его падения на Землю, она якобы изначально считалась равной 2%. Согласно легенде, в мае 2017 года, эксперты поймут, что столкновение этого небесного тела с нашей планетой неизбежно. Уже в ноябре 2017 года специалисты, как и предполагал сам сценарий учений, определят, что астероид может рухнуть либо в южной части Калифорнии, либо рядом с побережьем Тихого океана.
Американские власти начали отрабатывать план мероприятий, которые необходимы, чтобы осуществить массовую эвакуацию населения в Лос-Анджелесе и его окрестностях. Речь идет о порядка 13 млн человек. Этот вариант действий выбран по причине того, что нехватит времени на реализацию какой-либо миссии, цель которой – уничтожить астероид или изменить его траекторию для предотвращения столкновения с Землей.
На учениях тщательно изучались модели, которые прогнозируют последствия описанного катаклизма, также составлялись планы, которые опровергали всевозможные слухи.
Руководитель научного директората NASA американец швейцарского происхождения Томас Цурбухэн. Он предупредил, что существует угроза катастрофы, подобна такой, которая рассматривалась на учениях.
Одновременно высказался руководитель FEMA Крейг Фьюгейт. Он выразил уверенность, что властям "критически важно отрабатывать сценарии на случай таких катастроф, вероятность которых мала, а последствия которых значительны".
В NASA сообщили, что нынешние учения третьи по счету данного рода с участием космического ведомства США и FEMA.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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