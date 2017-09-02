Сопротивление Сирии или страна после американской бомбардировки
02.09.2017 19:37 / В мире / Прочли: 628 человек
Американская коалиция заявляет, что боевики - «опытные бойцы».
Коалиция, возглавляемая США, заявляет, что она будет блокировать конвой эвакуированных боевиков исламского государства в Сирии, чтобы они не могли достичь территории, находящейся на границе с Ираком.
Сотни бойцов недавно сдали анклав на границе с Ливаном. Они согласились с Хизбаллой и сирийским правительством, что уйдут со своими семьями и направятся на восток. Но коалиция говорит об этом иначе. Ирак не был частью сделки, а во вторник бомбилась дорога перед конвоем. В настоящее время автобусы находятся в районе пустыни под контролем правительства Сирии между городами Хумайма и Аль-Сухнах.
Однако в отчетах сказано, что сирийская армия и «Хизбалла» ищут новый маршрут для конвоя. Группа мониторинга говорит, что десятки людей уже уехали машинами, направляясь сейчас в город, принадлежащий ИС Дейр-эль-Цур.
«Коалиция не будет потворствовать истребителям Исиды [IS], дальше уверенно направляясь на восток к иракской границе», - сказано в заявлении самой коалиции.
«Перемещение террористов из одного места в другое – это не долговременное решение».
На борту конвоя около 300 боевиков. Коалиция считает, что это «опытные бойцы».
В свою очередь представители коалиции заявили, они не бомбили, потому что много женщин и детей, более 300 человек.
В заявлении сказано, что конвою предоставили еду и воду, а коалиция предложила Сирии через Россию всеми возможными способами спасти женщин и детей.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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