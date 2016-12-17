На юго-западе Москвы случился пожар

Экстренные службы региона сообщили о том, что одно из помещений научно-исследовательского центра профилактической медицины горит на юго-западе Москвы.







О случившемся в СМИ представлена следующая информация: - "пожар произошел на седьмом этаже в здании медицинского центра по адресу: Научный проезд, дом № 10. На место ЧП прибыли несколько подразделений МЧС, которые приступили к ликвидации возгорания".





Какие-либо сведения о пострадавших в настоящий момент отсутствуют.





О площади пожара не известно. Также ничего не известно о пострадавших.





Текст: Т. Сокот



