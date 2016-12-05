Как избавиться от выпадения волос

Признаки и причины выпадения волос.

Стоит отметить, что в небольшом количестве выпадение волос является нормой, так как каждый волосок имеет свой срок жизни. По его истечении волосок выпадает, а на его место вырастает новый. За день мы можем потерять около 50 – 100 штук. Чтобы определить есть ли у вас выпадения волос, посмотрите на кончики выпавших волос. Если они обладают светлой луковицей, то все в порядке и этот волос отмирает по естественным причинам. В ином случае стоит заняться лечением. В основном встречаются такие причины выпадения волос:

Побочные действия лекарств.



Гормональные изменения.



Стрессовые ситуации.



Авитаминоз.



Неправильная диета.



Также причинами могут стать некоторые прически:

Дреды.



Наращивание волос.



Химическая завивка.



Согласно статистическим данным, треть женщин во всем мире страдают от выпадения волос. Как мы видим, проблема достаточно глобальная и к ее устранению стоит относиться крайне серьезно.

Лечения выпадения волос.

Как мы уже говорили раньше, выпадение волос является довольно распространенной проблемой и, соответственно, к ее решению стоит подходить комплексно.

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Первый этап – это устранение причин. Для начала следует воспользоваться лекарственным средством компании. Он как раз борется с основными причинами выпадения, которые мы указали выше.

На втором этапе вам следует восстановить волосы. Для этого нужно купить шампунь для волос Селецин . С его помощью вы укрепляете и питаете корни ваших волос, он также помогает вам восстановить жизненный цикл луковиц.

И на завершающем, третьем этапе вы с помощью лосьонов увеличиваете длительность жизни волос и ускоряете их рост.

Практические советы.

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