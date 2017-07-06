В крупном ДТП в Центральной Африке погибли около 80 человек

Как сообщил главный врач университетской больницы в Бамбари Чамберлайн Бама, достоверно известно о 72 раненых. По его словам, некоторых пострадавших с места аварии отвозили в их дома, где они умирали спустя некоторое время. Однако большинство из 78 жертв ДТП скончались на месте происшествия.

По предварительным выводам, причиной опрокидывания грузовика могла стать его перегруженность. Раненым оказывают необходимую помощь, но медики не исключают, что количество погибших может увеличиться.

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Е. Скобелева