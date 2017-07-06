В крупном ДТП в Центральной Африке погибли около 80 человек
06.07.2017 12:06 / В мире / Прочли: 272 человек
В Центральноафриканской республике жертвами крупной аварии стали 78 человек. Торговцы ехали в кузове грузовика на рынок в деревне Малум. Транспортное средство перевернулось в 10-ти километрах от города Бамбари.
Как сообщил главный врач университетской больницы в Бамбари Чамберлайн Бама, достоверно известно о 72 раненых. По его словам, некоторых пострадавших с места аварии отвозили в их дома, где они умирали спустя некоторое время. Однако большинство из 78 жертв ДТП скончались на месте происшествия.
По предварительным
выводам, причиной опрокидывания грузовика могла стать его перегруженность. Раненым
оказывают необходимую помощь, но медики не исключают, что количество погибших
может увеличиться.
Текст:
Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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