В Астане из-за массовой драки силовики перекрыли центральные улицы

Из-за массовых беспорядков в Астане сотрудники правоохранительных органов перекрыли ряд улиц в центральной части города. По предварительным данным, возле комплекса высотных зданий в центре казахстанской столицы произошла драка между охранниками стройки и работниками. Есть информация, что это взбунтовались строители на стройплощадке «Абу-Даби Плаза».



Очевидцы выкладывают в сеть видео и фото заблокированных силовиками улиц столицы. На место массовых волнений стянуты силы полиции, стражи правопорядка оцепили левый берег города. Сотрудники правоохранительных органов продолжают прибывать на место событий.

По предварительной информации, конфликт между строителями элитного высотного дома «Абу-Даби Плаза» и охранниками носит бытовой характер.

Как сообщают очевидцы происходящего, как минимум трем участникам разгоревшегося конфликта понадобилась медицинская помощь.

Текст: Е. Скобелева