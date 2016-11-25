У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,5

У северо-восточного побережья Тайваня сегодня произошло землетрясение магнитудой 5,5. Это сообщение Центрального метеорологического управления острова. Здесь сообщили, что эпицентр подземного толчка расположился в морской акватории на расстоянии приблизительно 71 км от уезда Хуалянь. Что касается очага, он залег на глубине 19,6 км под океанским дном.







В СМИ данных о пострадавших и разрушениях нет. Об угрозе возникновения цунами не объявляли.

Несколько слов об острове Тайвань. Его население - 23 млн человек. Сам остров расположен в сейсмически активной зоне, практически рядом с крупным тектоническим разлом на дне Тихого океана. Здесь землетрясения происходят регулярно.





Напомним, что в ночь на 6 февраля был очень сильный подземный толчок. Его магнитуда тогда составила 6,4. Он вызвал разрушения нескольких зданий, расположенных в специальном муниципалитете Тайнань. Тогда в результате случившегося погибли 117 человек. Почти все они оказались жильцами обрушившегося 17-этажного дома.





Текст:

Т. Сокот



