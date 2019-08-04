Землетрясение силой в 6,2 балла обрушилось на японскую Фукусиму

Центр землетрясения находился на глубине около 50 км. Ближайшие города, где произошел тремор - Минамисома и Сома. Напомним, что Фукусима Даичи, известная атомная электростанция, пострадавшая от землетрясения 2011 года и цунами, находится примерно в 25 км на юг от Минамисома.







Японские власти ничего не сообщили о цунами. Нет данных об ущербе.





Текст: Т. Сокот



