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Инвестирование в недвижимость – гарант сохранности капитала и прибыль

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Инвестирование в недвижимость – гарант сохранности капитала и прибыль

06.01.2017 12:25 / Экономика / Прочли: 172 человек

Инвестирование в недвижимость оправданно считается гарантом надежности и прибыли. Во-первых, капитал будет в сохранности, так как недвижимость является материальным активом.

 Более того, со временем недвижимые объекты будут расти в цене. Значит, инфляция не будет грозить капиталу инвестора. Во-вторых, прибыль по-настоящему может быть большой, что нельзя сказать о том же денежном вкладе в банке.

Жилье и коммерческая недвижимость

Этот вариант считается самым простым в исполнении, но потребуется большая сумма для вклада. Задача инвестора заключается в том, чтобы найти и купить подходящий жилой (частный дом, квартира, комната, таунхаус и т.д.) или коммерческий объект (офис, салон, магазин и т.д.).

Для жилого объекта подойдет, к примеру, двухкомнатная квартира в спальном районе. На такие квартиры есть хороший спрос. Если говорить о коммерческих объектах, то нужно обратить внимание на центральные районы и деловые кварталы. Хотя все зависит от назначения площади. Например, если коммерческий объект предусмотрен для промышленности, то он не должен располагаться в центре города или бизнес-центре.

Смысл инвестирования в получении прибыли от сдачи объекта в аренду. Поэтому недвижимость должна быть привлекательна для съемщиков (все коммуникации, престиж района, инфраструктура, транспортная сеть и т.д.)

Долевое инвестирование

Не все располагают деньгами для покупки готового объекта на первичном или вторичном рынке. Но можно вложиться в строительство. Во время строительства стоимость «квадратов» будет ниже рыночной. И чем раньше стадия строительных работ, тем ниже стоимость квадратного метра. Если инвестировать деньги в строительство на стадии планирования, то уже готовую квартиру в дальнейшем можно продать с большой выгодой.

Важно правильно оценить ликвидность будущей квартиры. Если в строительство вложилось очень мало людей, то это может говорить:

- о малой привлекательности объекта в глазах инвестора;

- о том, что у компании-застройщика в итоге может не хватить денег, чтобы сдать недвижимость в эксплуатацию в оговоренные сроки.

Перепродажа

Для получения быстрой прибыли от перепродажи нужно посуетиться. Есть пара хороших вариантов. Можно купить крупный объект и сделать перепланировку, получив несколько меньших по размеру помещений. Например, был большой дом в 200 кв. м, стоимость которого составляет 4 миллиона рублей. Если сделать перепланировку (4 отдельных входов, 4 кухни, 4 санузла), то получится квадрохаус с четырьмя квартирами по 50 кв. м. Каждую квартиру можно продать за 1.2 миллиона. В итоге прибыль будет уже 4.8 миллиона рублей.

Если найти жилую квартиру на первом этаже жилого дома, то можно сделать перепланировку и перевести помещение в нежилой объект. Получается, что куплена была квартира, к примеру, за 3 млн руб., а после перепланировки получился уже коммерческий объект, который вполне реально продать за 3.5 миллиона.

Вместо вывода

Выше были рассмотрены самые лучшие варианты инвестирования в недвижимость. Но это далеко не все. Можно купить землю, чтобы потом ее перепродать по более высокой цене. Но не каждый инвестор способен точно оценить потенциал роста стоимости земельных участков.

Люди, у которых доход в иностранной валюте, могут успешно инвестировать в зарубежную недвижимость. Более того, для этого можно оформить ипотеку в той стране, где планируется приобретение. Но и здесь есть проблема. Курс евро и доллара сейчас в 2 раза больше, чем в 2014 году. Поэтому и порог входа довольно высокий.

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Источник: LadyVenus.ru
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