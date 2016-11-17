Происшествие во Флориде: между собой столкнулись два грузовых поезда

В американском городе Ситра, что расположен в штате Флорида, на железной дороге случилась авария – между собой столкнулись и сошли с рельсов два грузовых поезда.







Это оказалось серьезное ЧП, в результате которого перевернулись приблизительно 20 вагонов, а также случилась утечка топлива. Кстати, ее масштабы неизвестны.





Всего в составе, перевозившем фосфатные породы в Чикаго, насчитывалось 100 вагонов и было еще три локомотива. Второй поезд следовал в Тампу. Он перевозил 110 вагонов с углем.





Травмированы в результате ЧП оказались два сотрудника железной дороги. Травмы у них незначительные.





В настоящий момент власти заняты тем, что расследуют причины инцидента.





Текст:

Т. Сокот



