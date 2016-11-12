Госсекретарь США Керри «запостил» в соцсети фото из Антарктиды
Американский высокопоставленный госдеятель пребывает с визитом в крупнейшей американской постоянной научно-исследовательской антарктической станции США. Государственный секретарь решил воочию удостовериться, изменяется ли на планете климат.
В субботу, 12 ноября, госсекретарь США Джон Керри загрузил в свой официальный микроблог в соцсети «Твиттер» фотографию с собой на фоне вечной мерзлоты Антарктиды. На снимке американский политический деятель запечатлен в бесформенном красном пуховике (холодно ведь!). В подписи к данному снимку американский госсекретарь отметил, что климат на планете действительно меняется, в чем он удостоверился лично в ходе посещения самого холодного континента — Антарктиды.
Фотографию Керри подписал
так: «В Антарктиде с ведущими в мире исследователями. Для науки очевидно, что
изменения в климате давно реальность. Мы же на собственный страх и риск их игнорируем».
Как известно, Джон Керри
вот уже вторые сутки пребывает в Антарктиде с визитом на научно-исследовательской
станции Мак-Мердо (США). Главная цель его путешествия — ознакомление с проблемой
глобального потепления.
Тема глобального потепления в
Штатах не раз поднималась и в ходе предвыборной борьбы претендентов на
президентское кресло. Во время дебатов кандидат от республиканцев Дональд Трамп
доказывал, что антропогенный фактор не имеет отношения к изменениям климата,
которые, по его мнению, происходят по естественным причинам. Соперница же Трампа
от Демократической партии Хиллари Клинтон высмеивала оппонента, что для него очевидные
перемены в климате являются «выдумкой китайцев».
Текст: Е. Скобелева