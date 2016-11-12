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Госсекретарь США Керри «запостил» в соцсети фото из Антарктиды

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Госсекретарь США Керри «запостил» в соцсети фото из Антарктиды

12.11.2016 23:22 / Политика / Прочли: 127 человек

Американский высокопоставленный госдеятель пребывает с визитом в крупнейшей американской постоянной научно-исследовательской антарктической станции США. Государственный секретарь решил воочию удостовериться, изменяется ли на планете климат. 

В субботу, 12 ноября, госсекретарь США Джон Керри загрузил в свой официальный микроблог в соцсети «Твиттер» фотографию с собой на фоне вечной мерзлоты Антарктиды. На снимке американский политический деятель запечатлен в бесформенном красном пуховике (холодно ведь!). В подписи к данному снимку американский госсекретарь отметил, что климат на планете действительно меняется, в чем он удостоверился лично в ходе посещения самого холодного континента  — Антарктиды. 

­Фотографию Керри подписал так: «В Антарктиде с ведущими в мире исследователями. Для науки очевидно, что изменения в климате давно реальность. Мы же на собственный страх и риск их игнорируем».

Как известно, Джон Керри вот уже вторые сутки пребывает в Антарктиде с визитом на научно-исследовательской станции Мак-Мердо (США). Главная цель его путешествия — ознакомление с проблемой глобального потепления.

Тема глобального потепления в Штатах не раз поднималась и в ходе предвыборной борьбы претендентов на президентское кресло. Во время дебатов кандидат от республиканцев Дональд Трамп доказывал, что антропогенный фактор не имеет отношения к изменениям климата, которые, по его мнению, происходят по естественным причинам. Соперница же Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон высмеивала оппонента, что для него очевидные перемены в климате являются «выдумкой китайцев».

Текст: Е. Скобелева

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Источник: LadyVenus.ru
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