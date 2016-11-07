В результате пожара на Старополье погибли два человека

Следователи занялись проверкой по факту гибели двух человек в результате пожара в городе Благодарном, Ставропольский край.. Это сообщение пресс-службеыСледственного управления СК РФ по региону.







Ее текст сообщения носит следующий характер: - "по предварительным данным, днем 6 ноября текущего года в одном из частных домовладений в городе Благодарном произошел пожар, причиной которого явилось неосторожное обращение с огнем. От полученных ожогов мужчины, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, скончались на месте".





В огне погибли люди – это мужчины 62 и 46 лет. В настоящий момент признаки, указывающие на совершение какого-либо преступления, не установлены. Это уточнили в управлении. Следователи сейчас заняты тем, что устанавливают все обстоятельства случившегося. Процессуальное решение должно приниматься по результатам проверки.





Текст:

Т. Сокот



