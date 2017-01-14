В результате ДТП в Рязанской области погибли две женщины

Обоих деток доставили в реанимацию с достаточно тяжелыми травмами.



В результате столкновения автомобилей Honda и Renault в Рязанской области погибли две женщины и еще трое пострадали. Это сообщение принадлежит пресс-службе УМВД по региону.





В пресс-службе сообщили, что "в ДТП, произошедшем в 08:33 мск под Рязанью на дороге на Солотчу в районе поселка Снегири, погибли две женщины, находившиеся за управлением двух автомобилей - Honda и Renault. Двое детей, которые ехали в автомобиле Renault, с тяжелыми травмами доставлены в реанимацию больницы”.





Cогласно обнародованным предварительным данным, автомобиль Honda следовал в Рязань. За ним по трассе двигался Renault.





В полиции сообщили, что "водитель Honda решилась на разворот, но при этом не увидела, что параллельно с ее машиной следует другая, и ударила Renault в левую сторону. Женщина, управлявшая Honda, погибла на месте, ее пассажир госпитализирован. Женщина, управлявшая Renault, тоже погибла, а пассажиры - двое детей 14-15 лет - доставлены в реанимацию".





В пресс-службе ГУ МЧС России по Рязанской области сообщили, что ликвидировал последствия аварии пожарный расчет.





Текст: Т. Сокот



