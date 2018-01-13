На конкурсе красоты в Сальвадоре участница мероприятия загорелась на сцене

На видеозаписи, опубликованной в Сети, отчетливо видно, что на девушке было очень большое и красивое украшение. Оно было из перьев. Еще на цене были мужчины, которые в руках держали горящие факелы. Один из этих факелов случайно поджег "оперение" участницы мероприятия.



Сама красавица не сразу заметила пламя. Огонь бросились тушить после того, когда головной убор практически вспыхнул полностью.

Девушка в результате случившегося не пострадала.

Текст: Т. Сокот



